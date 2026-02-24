Um acidente registrado no início da tarde desta terça-feira (24) acendeu o alerta para os riscos no trânsito urbano de Birigui. A colisão ocorreu por volta das 13h57 na Avenida João Cernach, no cruzamento com a Rua Santa Teresa, na rotatória conhecida como Zeferino Constantino, no bairro Silvares.

De acordo com informações repassadas via COPOM, o acidente envolveu uma motocicleta e um automóvel. Quando a equipe policial chegou ao local, a condutora da moto já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.

A motociclista apresentava escoriações e queixava-se de dores na região das costas, do lado esquerdo, além de dores no pé direito. Apesar do impacto, ela permaneceu consciente e, segundo as informações médicas iniciais, sem ferimentos considerados graves. A motorista do carro não sofreu lesões.