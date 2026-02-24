Um acidente registrado no início da tarde desta terça-feira (24) acendeu o alerta para os riscos no trânsito urbano de Birigui. A colisão ocorreu por volta das 13h57 na Avenida João Cernach, no cruzamento com a Rua Santa Teresa, na rotatória conhecida como Zeferino Constantino, no bairro Silvares.
De acordo com informações repassadas via COPOM, o acidente envolveu uma motocicleta e um automóvel. Quando a equipe policial chegou ao local, a condutora da moto já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.
A motociclista apresentava escoriações e queixava-se de dores na região das costas, do lado esquerdo, além de dores no pé direito. Apesar do impacto, ela permaneceu consciente e, segundo as informações médicas iniciais, sem ferimentos considerados graves. A motorista do carro não sofreu lesões.
Segundo relato da condutora do automóvel, ela seguia pela Avenida João Cernach, no sentido bairro, e, ao avançar pela rotatória, não percebeu a aproximação da motocicleta. De acordo com a versão apresentada, o veículo de duas rodas estaria em um ponto não visualizado pela motorista — possivelmente na área conhecida como ponto cego — momento em que ocorreu a colisão lateral.
Com o impacto, a motocicleta sofreu danos significativos na parte dianteira e lateral direita, incluindo carenagens, paralama, manete de freio, estribo e tampa protetora do motor. Já o automóvel apresentou avarias no para-choque dianteiro, capô e placa.
O local foi registrado fotograficamente, já que as condições da via ficaram prejudicadas após a colisão. As partes envolvidas foram orientadas pelas autoridades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.