Morreu neste domingo (22), aos 98 anos, o professor aposentado da Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA-Unesp), Dr. Ruy dos Santos Pinto. A informação foi confirmada à reportagem por um funcionário da própria instituição.
Dr. Ruy era um dos nomes mais respeitados da história da odontologia em Araçatuba. Professor da FOA-Unesp por décadas, contribuiu significativamente para a formação de gerações de cirurgiões-dentistas, deixando um legado acadêmico e humano marcante.
Ele foi fundador do atual Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência (CAOE), conhecido como o “Centrinho” da Unesp de Araçatuba - referência no atendimento especializado e inclusivo, ampliando o acesso à saúde bucal para pessoas com deficiência e consolidando o compromisso social da universidade.
Dr. Ruy continuava residindo em Araçatuba. Era casado com Mercedes Cunha dos Santos Pinto (já falecida) e deixa os filhos Rui, Ary, Francisco Carlos, Paulo Roberto e Nancy, além de familiares, amigos e ex-alunos que hoje lamentam sua partida.
O velório será realizado das 8h às 17h, na Cardassi, localizada na Avenida da Saudade.
A trajetória do professor Dr. Ruy dos Santos Pinto se confunde com a própria história da odontologia em Araçatuba. Seu trabalho, dedicação e pioneirismo permanecem como referência e inspiração para toda a comunidade acadêmica e para a cidade.
