Morreu neste domingo (22), aos 98 anos, o professor aposentado da Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA-Unesp), Dr. Ruy dos Santos Pinto. A informação foi confirmada à reportagem por um funcionário da própria instituição.

Dr. Ruy era um dos nomes mais respeitados da história da odontologia em Araçatuba. Professor da FOA-Unesp por décadas, contribuiu significativamente para a formação de gerações de cirurgiões-dentistas, deixando um legado acadêmico e humano marcante.

Ele foi fundador do atual Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência (CAOE), conhecido como o “Centrinho” da Unesp de Araçatuba - referência no atendimento especializado e inclusivo, ampliando o acesso à saúde bucal para pessoas com deficiência e consolidando o compromisso social da universidade.