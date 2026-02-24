O sobrevoo chamou a atenção de moradores e acabou gerando boatos nas redes sociais sobre uma suposta ocorrência na Penitenciária 2 (P2) do município. Diante do histórico recente de debates envolvendo a unidade, surgiram especulações sobre possível rebelião ou incidente interno — informação que não se confirmou.

Uma aeronave da Polícia Militar realizou patrulhamento preventivo de rotina na tarde desta terça-feira (24) sobre a região de Lavínia, área que integra o CPI-10, responsável também pelo policiamento em Araçatuba e no entorno do batalhão sediado em Andradina . A ação faz parte das atividades regulares de monitoramento aéreo desenvolvidas pela corporação.

A repercussão reacendeu discussões sobre as condições estruturais da unidade. O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo tem afirmado que a P2 enfrenta cenário considerado delicado, marcado por superlotação, número reduzido de servidores e desafios operacionais.

Segundo a entidade, a combinação entre excesso de detentos, eventual convivência de internos de grupos rivais e limitações no efetivo pode representar risco à segurança. O sindicato também menciona dificuldades administrativas para transferência de presos e a utilização de espaços improvisados como medida emergencial.

Nota oficial

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) encaminhou a seguinte nota:



"A Polícia Penal do Estado de São Paulo informa que a Penitenciária “Luis Aparecido Fernandes” II de Lavínia opera dentro da normalidade. No momento da inclusão, os presos passam por entrevista individual para apurar informações voltadas à segurança, como eventuais vínculos com organizações criminosas. As atividades cotidianas do presídio, como transferências, seguem a legislação, normas internas e diretrizes técnicas que organizam o sistema prisional, o que assegura o cumprimento dos direitos previstos aos custodiados. Dados da população prisional podem ser acessados no site da SAP, na aba unidades prisionais. O total de funcionários por presídio não é divulgado por questão de segurança. A Polícia Penal reafirma o compromisso com a transparência, a responsabilidade e a apuração rigorosa diante de quaisquer denúncias e atua na preservação da segurança institucional e de policiais penais e demais servidores."