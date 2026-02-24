Uma força-tarefa deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (24) desarticulou um grupo investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico na região. A ofensiva, denominada Operação “Fim de Linha”, foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Coroados e resultou na prisão de nove pessoas.
Conforme o delegado responsável, Nilton Aparecido Marinho, a operação é resultado de um inquérito policial sustentado por conjunto probatório considerado robusto, que demonstrou ao Ministério Público e ao Judiciário a participação de 11 investigados no esquema criminoso.
Com base na representação da autoridade policial, foram expedidos 11 mandados de prisão temporária — com prazo inicial de 30 dias — e 11 mandados de busca e apreensão, cumpridos simultaneamente nas cidades de Birigui e Coroados.
Prisões e apreensões
Durante a operação, três mulheres, de 39, 30 e 30 anos, e seis homens, de 19, 24, 32, 34, 43 e 60 anos, foram presos. Um dos detidos é morador de Birigui; os demais são de Coroados. Outros dois alvos seguem foragidos.
Além das prisões, os policiais apreenderam entorpecentes, quantias em dinheiro e diversos aparelhos celulares, que podem reforçar o conjunto de provas da investigação.
Por volta das 9h30, todos os mandados judiciais já haviam sido cumpridos. Os investigados capturados foram encaminhados à unidade policial, onde passaram por interrogatório e permaneceram presos à disposição da Justiça.
Perícia pode ampliar investigação
Os celulares recolhidos serão enviados ao Instituto de Criminalística para extração de dados e realização de exames periciais, mediante autorização judicial. A expectativa é que o conteúdo armazenado nos aparelhos contribua para aprofundar a apuração e, eventualmente, identificar outros envolvidos.
Segundo o delegado Dr. Nilton Aparecido Marinho, a Operação “Fim de Linha” representa um avanço no enfrentamento ao tráfico na região. As diligências continuam, com foco na captura dos dois investigados que permanecem foragidos.
