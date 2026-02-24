Uma força-tarefa deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (24) desarticulou um grupo investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico na região. A ofensiva, denominada Operação “Fim de Linha”, foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Coroados e resultou na prisão de nove pessoas.

Conforme o delegado responsável, Nilton Aparecido Marinho, a operação é resultado de um inquérito policial sustentado por conjunto probatório considerado robusto, que demonstrou ao Ministério Público e ao Judiciário a participação de 11 investigados no esquema criminoso.

Com base na representação da autoridade policial, foram expedidos 11 mandados de prisão temporária — com prazo inicial de 30 dias — e 11 mandados de busca e apreensão, cumpridos simultaneamente nas cidades de Birigui e Coroados.

Prisões e apreensões