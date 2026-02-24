Uma abordagem de rotina terminou com a prisão de um homem procurado por homicídio na tarde desta segunda-feira (23), em Castilho.

Por volta das 16h40, equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam a Operação Impacto no km 662 da SP-300, quando abordaram um ônibus para fiscalização.

Durante a checagem dos passageiros, os policiais constataram que um dos ocupantes, de 42 anos, era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido em razão de um assassinato ocorrido em 2024, no município de Barra do Bugres (MT).