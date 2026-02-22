22 de fevereiro de 2026
PESCA ILEGAL

Camarão como isca rende multa a pescadores em Pereira Barreto

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Ambiental
Dupla é flagrada com 14 kg de corvina e barco com motor
Dupla é flagrada com 14 kg de corvina e barco com motor

Dois pescadores foram autuados por prática ilegal de pesca durante período de restrição ambiental em Pereira Barreto, neste domingo (22). A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Ambiental Náutica na Operação Pós-Carnaval/Piracema 2025/2026, na região do Tietê.

Segundo a fiscalização, a dupla realizava pesca embarcada utilizando camarão como isca, prática proibida nesta época do ano. Com eles foram encontrados 14,450 quilos de pescado da espécie corvina, considerada exótica na região.

Na abordagem, os policiais apreenderam dois caniços de nylon, um molinete, uma carretilha e uma embarcação equipada com motor de popa de 115 HP. Dois Autos de Infração Ambiental foram lavrados, totalizando R$ 2.618,00 em multas.

Os peixes apreendidos foram descartados por estarem impróprios para consumo. A ocorrência será formalmente encaminhada à delegacia competente, com base na legislação de crimes ambientais.

