Uma mulher de 44 anos escapou por pouco de um acidente mais grave na tarde de segunda-feira (23), após o carro que conduzia capotar na Estrada Vicinal José Fernandes Barbieri, em Coroados.

Segundo informações apuradas no local, a motorista seguia pela vicinal quando, por razões ainda a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção do Chevrolet Agile. O automóvel saiu da pista, capotou e só parou em meio à vegetação às margens da estrada.

O acidente mobilizou quem passava pelo trecho no momento. Populares prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate da vítima com segurança. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde passou por avaliação médica.