A Câmara Municipal de Birigui realiza, na noite desta terça-feira (24), sessão ordinária com uma pauta extensa de projetos que impactam diretamente áreas como previdência, saúde, educação e inclusão social. Entre os destaques, está a proposta que autoriza descontos facultativos em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do Biriguiprev.

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei altera a legislação municipal para permitir que o instituto de previdência realize descontos em folha, desde que haja autorização prévia e expressa do beneficiário. A medida foi encaminhada pela prefeita após solicitação do sindicato dos servidores municipais, diante de um parecer que apontou lacuna jurídica na norma atual, que não incluía explicitamente o Biriguiprev como destinatário da autorização legal.

Segundo o Executivo, a proposta não gera impacto financeiro aos cofres públicos, já que todos os custos operacionais decorrentes dos descontos ficarão sob responsabilidade das entidades beneficiadas. O texto também reforça que a autorização não cria obrigações para a administração municipal, tratando-se apenas de uma faculdade concedida aos aposentados e pensionistas, garantindo segurança jurídica e tratamento isonômico em relação aos servidores da ativa.