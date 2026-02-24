A violência doméstica voltou a preocupar a região de Araçatuba em dois casos distintos registrados nesta segunda-feira (23), envolvendo ameaças, agressões físicas e a atuação da Polícia Militar em cidades vizinhas.
Na região central de Avanhandava, policiais militares foram acionados após uma mulher denunciar que o companheiro a ameaçou de morte com uma faca para obrigá-la a entregar o cartão de crédito. A ação criminosa ocorreu na presença da filha da vítima, o que agravou ainda mais a situação relatada à equipe.
Durante diligências nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito com diversas bebidas alcoólicas compradas em um comércio da cidade. No bolso dele, foi encontrado o cartão de crédito da vítima. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelos crimes de roubo, violência doméstica e ameaça.
Penápolis
Outro caso de violência doméstica foi registrado na madrugada do mesmo dia em Penápolis, no bairro Doutor Mário Sabino. A Polícia Militar foi chamada após uma mulher relatar ter sido agredida pelo ex-companheiro.
Segundo a vítima, o homem invadiu a residência, quebrou a porta do imóvel, danificou uma motocicleta e a agrediu fisicamente. O autor confirmou à polícia que houve luta corporal entre os dois. Ele foi detido e levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.