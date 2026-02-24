24 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Ameaçada com faca, mulher é forçada a dar cartão ao companheiro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A violência doméstica voltou a preocupar a região de Araçatuba em dois casos distintos registrados nesta segunda-feira (23), envolvendo ameaças, agressões físicas e a atuação da Polícia Militar em cidades vizinhas.

Na região central de Avanhandava, policiais militares foram acionados após uma mulher denunciar que o companheiro a ameaçou de morte com uma faca para obrigá-la a entregar o cartão de crédito. A ação criminosa ocorreu na presença da filha da vítima, o que agravou ainda mais a situação relatada à equipe.

Durante diligências nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito com diversas bebidas alcoólicas compradas em um comércio da cidade. No bolso dele, foi encontrado o cartão de crédito da vítima. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelos crimes de roubo, violência doméstica e ameaça.

Penápolis

Outro caso de violência doméstica foi registrado na madrugada do mesmo dia em Penápolis, no bairro Doutor Mário Sabino. A Polícia Militar foi chamada após uma mulher relatar ter sido agredida pelo ex-companheiro.

Segundo a vítima, o homem invadiu a residência, quebrou a porta do imóvel, danificou uma motocicleta e a agrediu fisicamente. O autor confirmou à polícia que houve luta corporal entre os dois. Ele foi detido e levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano.

