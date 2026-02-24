A violência doméstica voltou a preocupar a região de Araçatuba em dois casos distintos registrados nesta segunda-feira (23), envolvendo ameaças, agressões físicas e a atuação da Polícia Militar em cidades vizinhas.

Na região central de Avanhandava, policiais militares foram acionados após uma mulher denunciar que o companheiro a ameaçou de morte com uma faca para obrigá-la a entregar o cartão de crédito. A ação criminosa ocorreu na presença da filha da vítima, o que agravou ainda mais a situação relatada à equipe.

Durante diligências nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito com diversas bebidas alcoólicas compradas em um comércio da cidade. No bolso dele, foi encontrado o cartão de crédito da vítima. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelos crimes de roubo, violência doméstica e ameaça.

Penápolis