Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo aponta que 173 das 645 cidades paulistas não registraram nenhum caso de roubo ao longo de 2025. O número representa 27% dos municípios do estado.

Na região Noroeste Paulista, 22 cidades se destacaram por zerarem esse tipo de ocorrência: Santo Antônio do Aracanguá, Sud Mennucci, Guzolândia, Macaubal, Turiúba, Lourdes, Nova Luzitânia, Nova Castilho, Gastão Vidigal, Floreal, Nhandeara, São João do Iracema, Suzanápolis, Coroados, Bilac, Piacatu, Bento de Abreu, Glicério, Clementina, Braúna, Zacarias e Rubiácea.

Os dados mostram um cenário positivo especialmente nos municípios de pequeno porte da região de Araçatuba, que mantiveram índice zero para roubos durante todo o ano.