Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo aponta que 173 das 645 cidades paulistas não registraram nenhum caso de roubo ao longo de 2025. O número representa 27% dos municípios do estado.
Na região Noroeste Paulista, 22 cidades se destacaram por zerarem esse tipo de ocorrência: Santo Antônio do Aracanguá, Sud Mennucci, Guzolândia, Macaubal, Turiúba, Lourdes, Nova Luzitânia, Nova Castilho, Gastão Vidigal, Floreal, Nhandeara, São João do Iracema, Suzanápolis, Coroados, Bilac, Piacatu, Bento de Abreu, Glicério, Clementina, Braúna, Zacarias e Rubiácea.
Os dados mostram um cenário positivo especialmente nos municípios de pequeno porte da região de Araçatuba, que mantiveram índice zero para roubos durante todo o ano.
Em todo o território paulista, foram contabilizados 161.310 casos de roubo em 2025 - o menor volume desde o início da série histórica, em 2001. O número representa queda de 16,7% em relação a 2024, quando houve 193.658 registros.
Outros indicadores criminais também apresentaram redução, incluindo homicídios, latrocínios, roubos de veículos e roubos de carga.
Homicídios em cidades maiores da região
Entre os municípios do Noroeste com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, houve registros de homicídios ao longo de 2025.
- Fernandópolis: 1 caso
- Penápolis: 2 casos
- Tupã: 4 casos
- Andradina: 5 casos
Os dados não mostraram as cidades acima dos 100 mil habitantes.
