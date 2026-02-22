A Polícia Civil de Araçatuba apura denúncia contra um psicólogo suspeito de ter cometido abuso durante sessão de atendimento a uma criança de cinco anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O caso teria ocorrido em uma clínica particular que presta serviços ao município por meio de convênio.
Segundo informações da investigação divulgadas neste final de semana, a denúncia foi registrada pela mãe do menino, que relatou ter sido informada pelo próprio filho de que o profissional teria beijado a criança na boca durante um dos atendimentos. O fato teria acontecido há cerca de um mês.
O delegado responsável pelo inquérito confirmou em entrevista à TV Tem que foram cumpridos mandados de busca tanto na clínica quanto na residência do investigado. Durante a operação, os policiais apreenderam celular, computador e documentos relacionados aos atendimentos realizados.
Até o momento, o psicólogo não foi preso. Conforme a autoridade policial, ainda não há elementos suficientes para a decretação de prisão, e o suspeito deve ser ouvido nos próximos dias. O inquérito segue sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
A DDM solicitou a suspensão do vínculo contratual do profissional com o poder público como medida preventiva. Em nota oficial, a Prefeitura de Araçatuba informou que determinou a interrupção imediata dos atendimentos e do convênio vigente, acrescentando que poderá rescindir o contrato de forma definitiva após a conclusão das apurações.
