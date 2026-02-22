Gustavo Fávaro, na ponta direita, ao lado dos amigos Raphael Galiano, Omar Pozo, Miguel Ritton, Pedro Abud e Felipe Albieri, que curtiram a semana de Carnaval no Camarote Nº 1, um dos espaços mais desejados e badalados da Sapucaí!

Ana Paula Barretto, Maria Eduarda Pavan, Ana Beatriz Lopes Ferreira Villa, Verônica Franco e Túlio Santana, cheios de estilo, marcaram presença nos desfiles da Sambódromo da Marquês de Sapucaí e no Camarote Alegria, onde curtiram com entusiasmo o melhor do Carnaval carioca.

Nosso Camarote

Os amigos Eliseu Cesar, Levi Cesar, José Carlos Torresan Silva, Lincoln Morales e Leonardo Gomes marcaram presença no famoso Nosso Camarote e curtiram a noitada carioca com muito estilo.