Na Sapucaí
Gustavo Fávaro, na ponta direita, ao lado dos amigos Raphael Galiano, Omar Pozo, Miguel Ritton, Pedro Abud e Felipe Albieri, que curtiram a semana de Carnaval no Camarote Nº 1, um dos espaços mais desejados e badalados da Sapucaí!
Camarote Alegria
Ana Paula Barretto, Maria Eduarda Pavan, Ana Beatriz Lopes Ferreira Villa, Verônica Franco e Túlio Santana, cheios de estilo, marcaram presença nos desfiles da Sambódromo da Marquês de Sapucaí e no Camarote Alegria, onde curtiram com entusiasmo o melhor do Carnaval carioca.
Nosso Camarote
Os amigos Eliseu Cesar, Levi Cesar, José Carlos Torresan Silva, Lincoln Morales e Leonardo Gomes marcaram presença no famoso Nosso Camarote e curtiram a noitada carioca com muito estilo.
Na folia carioca
Rhuan Lopes também marcou presença no Camarote Alegria para curtir o Carnaval no Rio de Janeiro, esbanjando animação na folia carioca.
Curtição
João Pedro Silva e sua namorada, Eduarda Peres, curtiram juntinhos o Carnaval, marcando presença no badalado "Nosso" Camarote.
Animação na folia
Nicoli Freitas, Ana Laura Bolleli e Karla Candido aproveitaram o Carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí e fizeram o registro ao lado do amigo Lincoln Morales, em clima leve e animado, em meio à folia.
Semana animada
Túlio Santana, Guilherme Viol, Leonardo Silva e Flávio Viol aproveitaram a noite carioca em clima de festa e registraram o momento durante a animada semana do Carnaval.
Cenário espetacular
Eduarda Peres, Sofia Maia e Helena Sanches registraram o momento durante o desfile das escolas de samba, tendo como cenário o espetáculo do Sambódromo, no Rio de Janeiro.
