Uma ocorrência envolvendo um adolescente mobilizou a Guarda Civil Municipal de Araçatuba na madrugada desta sexta-feira (20). O caso foi registrado por volta de 1h30, na região da Avenida Brasília.

Segundo informações, a equipe da GCM prestava apoio a agentes de mobilidade durante uma abordagem de trânsito quando ouviu barulhos semelhantes a disparos. Diante da situação, os guardas iniciaram patrulhamento preventivo pela área para averiguação.

Durante a ação, duas motocicletas foram vistas em deslocamento no sentido centro-bairro. Uma delas, conduzida pelo adolescente, realizava manobras perigosas. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e passou a fugir.