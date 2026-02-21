Uma ocorrência envolvendo um adolescente mobilizou a Guarda Civil Municipal de Araçatuba na madrugada desta sexta-feira (20). O caso foi registrado por volta de 1h30, na região da Avenida Brasília.
Segundo informações, a equipe da GCM prestava apoio a agentes de mobilidade durante uma abordagem de trânsito quando ouviu barulhos semelhantes a disparos. Diante da situação, os guardas iniciaram patrulhamento preventivo pela área para averiguação.
Durante a ação, duas motocicletas foram vistas em deslocamento no sentido centro-bairro. Uma delas, conduzida pelo adolescente, realizava manobras perigosas. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e passou a fugir.
Na tentativa de escapar, o jovem seguiu em alta velocidade, trafegando por locais proibidos e colocando terceiros em risco. Em determinado momento, com o apoio de outra viatura, um agente precisou manobrar para evitar colisão.
A perseguição terminou após o motociclista perder o controle do veículo ao atravessar o canteiro central da Avenida Pompeu de Toledo. Ele foi atingido na perna e recebeu atendimento médico imediato. No local, foi constatado que o objeto retirado da cintura durante a fuga era um simulacro de arma de fogo, que acabou apreendido junto com a motocicleta.
Nenhum agente ficou ferido. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que ficará responsável pela apuração dos fatos. Por envolver menor de idade, o caso seguirá os trâmites previstos na legislação vigente.
