Na tarde de sexta-feira (20), uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de engasgamento envolvendo um bebê de quatro meses, no bairro Industrial, em Guararapes.

Ao chegar à residência, os policiais encontraram a mãe bastante aflita e constataram que a criança apresentava sinais de obstrução nas vias respiratórias. Diante da situação, os agentes realizaram imediatamente a manobra adequada para desengasgo. Após expelir leite, o bebê voltou a respirar normalmente e recuperou a coloração natural.

Como medida preventiva, os policiais encaminharam a criança, acompanhada da mãe, à Santa Casa de Guararapes, onde recebeu atendimento médico para avaliação e monitoramento.