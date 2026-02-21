21 de fevereiro de 2026
FINAL FELIZ

PM salva bebê engasgado e evita tragédia em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Ação rápida dos policiais garantiu atendimento e levou criança à Santa Casa
Ação rápida dos policiais garantiu atendimento e levou criança à Santa Casa

Na tarde de sexta-feira (20), uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de engasgamento envolvendo um bebê de quatro meses, no bairro Industrial, em Guararapes.

Ao chegar à residência, os policiais encontraram a mãe bastante aflita e constataram que a criança apresentava sinais de obstrução nas vias respiratórias. Diante da situação, os agentes realizaram imediatamente a manobra adequada para desengasgo. Após expelir leite, o bebê voltou a respirar normalmente e recuperou a coloração natural.

Como medida preventiva, os policiais encaminharam a criança, acompanhada da mãe, à Santa Casa de Guararapes, onde recebeu atendimento médico para avaliação e monitoramento.

A agilidade e o preparo da equipe foram determinantes para evitar complicações e assegurar a preservação da vida do bebê.

