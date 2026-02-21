21 de fevereiro de 2026
CASTILHO

Avô e neto são atropelados perto de cemitério municipal

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motorista idoso disse ter passado mal antes de perder controle
Motorista idoso disse ter passado mal antes de perder controle

Um homem de 55 anos e o neto, de cinco, ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (20), nas proximidades do cemitério municipal de Castilho.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo era conduzido por um idoso que afirmou ter se sentido mal enquanto dirigia. Ele teria perdido o controle da direção instantes antes do atropelamento.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas, que foram levadas inicialmente ao hospital da cidade. Posteriormente, ambos foram transferidos para a Santa Casa de Araçatuba para avaliação e acompanhamento médico.

Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

