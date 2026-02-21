O Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis (CIMPE), que reúne cidades como Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério, Luiziânia e Penápolis, anunciou a abertura do concurso público nº 001/2026 para contratação de profissionais sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A responsabilidade pela organização, aplicação e correção das provas ficará a cargo da CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., conforme detalhado no edital.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora. A taxa estabelecida é de R$ 80 para ambos os cargos. Após preencher o formulário online, o candidato deverá emitir e pagar o boleto bancário para confirmar a participação. Clique aqui.
O certame disponibiliza duas vagas para nível superior. Uma delas é para Enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.657,84. Para concorrer, é necessário possuir graduação na área e registro ativo no COREN.
A outra oportunidade é para Médico Psiquiatra, com jornada de 20 horas semanais e salário mensal de R$ 5.027,32. Exige-se formação superior em Medicina, residência ou título de especialista na área e registro no respectivo conselho profissional. Em ambos os casos, há ainda o acréscimo de R$ 800 de vale-alimentação.
A seleção será composta por prova objetiva, prevista para o dia 22 de março de 2026. O exame terá caráter eliminatório e classificatório, abordando questões de conhecimentos específicos, Língua Portuguesa e Matemática. Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar no mínimo 50 pontos.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, e as convocações ocorrerão conforme a demanda do consórcio e a ordem de classificação.
