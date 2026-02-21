O Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis (CIMPE), que reúne cidades como Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério, Luiziânia e Penápolis, anunciou a abertura do concurso público nº 001/2026 para contratação de profissionais sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A responsabilidade pela organização, aplicação e correção das provas ficará a cargo da CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., conforme detalhado no edital.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora. A taxa estabelecida é de R$ 80 para ambos os cargos. Após preencher o formulário online, o candidato deverá emitir e pagar o boleto bancário para confirmar a participação. Clique aqui.