Um homem que era considerado foragido da Justiça foi preso na noite desta semana durante patrulhamento do 12º BAEP no bairro Planalto, em Araçatuba. A equipe realizava Ações Especiais quando percebeu que o suspeito, ao notar a viatura, entrou rapidamente em uma residência tentando escapar da abordagem.
Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram interceptá-lo dentro do imóvel. Durante revista pessoal, foi encontrada uma pistola Browning calibre .32, com a numeração raspada, além de munições intactas no carregador.
Segundo a corporação, o próprio abordado confirmou que havia mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Diante da situação, foi informado sobre seus direitos e conduzido ao Distrito Policial.
Após o registro da ocorrência, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.