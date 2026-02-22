Um homem que era considerado foragido da Justiça foi preso na noite desta semana durante patrulhamento do 12º BAEP no bairro Planalto, em Araçatuba. A equipe realizava Ações Especiais quando percebeu que o suspeito, ao notar a viatura, entrou rapidamente em uma residência tentando escapar da abordagem.

Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram interceptá-lo dentro do imóvel. Durante revista pessoal, foi encontrada uma pistola Browning calibre .32, com a numeração raspada, além de munições intactas no carregador.

Segundo a corporação, o próprio abordado confirmou que havia mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Diante da situação, foi informado sobre seus direitos e conduzido ao Distrito Policial.