22 de fevereiro de 2026
GUARARAPES

Homem cai de moto ao fugir da PM e acaba preso com arma

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Suspeito caiu de moto ao tentar fugir da viatura
Suspeito caiu de moto ao tentar fugir da viatura

Um homem de 32 anos foi detido na madrugada deste domingo (22) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Guararapes. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar no bairro Jardim Tiradentes.

De acordo com a corporação, o suspeito conduzia uma motocicleta quando trafegou na contramão e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou desviar para outra rua. Durante a manobra, acabou perdendo o controle da moto e caiu.

No momento em que os policiais se aproximavam para a abordagem, o homem lançou ao chão a arma que levava na cintura. O objeto foi identificado como um revólver calibre .357, com numeração raspada e três munições intactas no tambor.

Após atendimento médico devido a ferimentos leves provocados pela queda, o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial, e o homem permaneceu à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas, e a motocicleta foi recolhida por apresentar irregularidades administrativas.

