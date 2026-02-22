Um homem de 32 anos foi detido na madrugada deste domingo (22) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Guararapes. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar no bairro Jardim Tiradentes.

De acordo com a corporação, o suspeito conduzia uma motocicleta quando trafegou na contramão e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou desviar para outra rua. Durante a manobra, acabou perdendo o controle da moto e caiu.

No momento em que os policiais se aproximavam para a abordagem, o homem lançou ao chão a arma que levava na cintura. O objeto foi identificado como um revólver calibre .357, com numeração raspada e três munições intactas no tambor.