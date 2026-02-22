22 de fevereiro de 2026
ARACANGUÁ

Pescador é multado por uso de tarrafa proibida no defeso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Ambiental
Pescador é autuado no Aracanguá durante a piracema
Pescador é autuado no Aracanguá durante a piracema

Um pescador amador foi multado em R$ 2.203,00 por infração ambiental em Santo Antônio do Aracanguá, neste domingo (22), durante operação de fiscalização náutica realizada no período pós-Carnaval. A abordagem ocorreu nas proximidades da foz do Córrego Ferreirinha.

De acordo com a Polícia Ambiental, o homem utilizava uma tarrafa de nylon com malha de 60 mm, equipamento proibido para pesca em qualquer época do ano. No momento da vistoria, foram encontrados 5,15 quilos de peixes da espécie conhecida como “porquinho”.

Além da irregularidade do petrecho, a infração foi agravada por ocorrer durante o período de defeso, quando a pesca é restrita para preservação das espécies. A embarcação e o material utilizado foram apreendidos e permaneceram sob responsabilidade do pelotão ambiental.

O pescado recolhido foi destinado ao Lar da Velhice de Araçatuba. O infrator foi orientado sobre a legislação vigente, e a ocorrência será encaminhada à delegacia da cidade por meio de ofício para as providências cabíveis.

