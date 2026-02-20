Um bebê de 8 meses precisou ser hospitalizado após ser picado por um escorpião na manhã de quinta-feira (19), em Votuporanga, aproximadamente 110 km de Araçatuba. A criança foi socorrida rapidamente e permanece internada sob observação na Santa Casa da cidade.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o escorpião foi localizado pela própria mãe dentro da mochila do menino. Inicialmente, ele recebeu atendimento em uma unidade de saúde e, posteriormente, foi transferido para o hospital, onde recebeu soro antiescorpiônico.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município registrou 627 acidentes envolvendo escorpiões ao longo de 2025, sem mortes.