Um bebê de 8 meses precisou ser hospitalizado após ser picado por um escorpião na manhã de quinta-feira (19), em Votuporanga, aproximadamente 110 km de Araçatuba. A criança foi socorrida rapidamente e permanece internada sob observação na Santa Casa da cidade.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o escorpião foi localizado pela própria mãe dentro da mochila do menino. Inicialmente, ele recebeu atendimento em uma unidade de saúde e, posteriormente, foi transferido para o hospital, onde recebeu soro antiescorpiônico.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município registrou 627 acidentes envolvendo escorpiões ao longo de 2025, sem mortes.
O episódio reforça um cenário preocupante na região noroeste paulista. Dados do governo federal indicam que, entre janeiro e 19 de fevereiro deste ano, a área da DRS-2, com sede em Araçatuba, já somou 233 ocorrências desse tipo. A maior parte das vítimas está na faixa etária entre 20 e 69 anos.
Entre as cidades com maior número de registros estão Araçatuba, com 54 casos, e Birigui, que contabiliza 53 ocorrências no período.
Autoridades de saúde reforçam a importância de manter atenção redobrada dentro das residências, evitando acúmulo de entulho, verificando roupas, calçados e objetos antes do uso, especialmente em locais onde há maior incidência do animal.
