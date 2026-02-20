A equipe da Prontidão Amarela da Estação de Bombeiros de Birigui realizou, na madrugada desta sexta-feira, 20, um atendimento decisivo que garantiu a vida de um recém-nascido de apenas 26 dias, vítima de engasgamento.
O chamado mobilizou os profissionais, que realizaram de forma ágil e precisa as manobras de desobstrução das vias aéreas. A atuação técnica e segura permitiu que a respiração do bebê fosse restabelecida ainda no local, trazendo alívio aos familiares.
De acordo com informações, a Unidade de Resgate retornava de outra ocorrência e já se encontrava nas proximidades do quartel, o que contribuiu para a rápida resposta e foi determinante para o desfecho positivo da ocorrência.
O caso reforça a importância de manter a calma em situações críticas e de acionar imediatamente os serviços de emergência pelos telefones 192 (Samu) ou 193 (Corpo de Bombeiros). A rapidez no atendimento pode ser crucial para salvar vidas.
