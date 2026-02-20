20 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Bombeiros salvam recém-nascido de 26 dias após engasgamento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo
Equipe da Prontidão Amarela agiu com rapidez e conseguiu restabelecer a respiração do bebê
Equipe da Prontidão Amarela agiu com rapidez e conseguiu restabelecer a respiração do bebê

A equipe da Prontidão Amarela da Estação de Bombeiros de Birigui realizou, na madrugada desta sexta-feira, 20, um atendimento decisivo que garantiu a vida de um recém-nascido de apenas 26 dias, vítima de engasgamento.

O chamado mobilizou os profissionais, que realizaram de forma ágil e precisa as manobras de desobstrução das vias aéreas. A atuação técnica e segura permitiu que a respiração do bebê fosse restabelecida ainda no local, trazendo alívio aos familiares.

De acordo com informações, a Unidade de Resgate retornava de outra ocorrência e já se encontrava nas proximidades do quartel, o que contribuiu para a rápida resposta e foi determinante para o desfecho positivo da ocorrência.

O caso reforça a importância de manter a calma em situações críticas e de acionar imediatamente os serviços de emergência pelos telefones 192 (Samu) ou 193 (Corpo de Bombeiros). A rapidez no atendimento pode ser crucial para salvar vidas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários