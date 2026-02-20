A Justiça atendeu, nessa quinta-feira (19), um recurso apresentado pelo Ministério Público de São Paulo e determinou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) execute obras de conservação e melhorias no trecho entre os quilômetros 262 e 312 da Rodovia Assis Chateaubriand. A área inclui pontos localizados nos municípios de Barbosa, Penápolis e Braúna.

De acordo com o site do MPSP, autor da ação civil pública e do recurso, o promotor João Paulo Serra Dantas apontou a necessidade de intervenções urgentes para garantir melhores condições de tráfego e segurança. Entre as medidas exigidas, estão o recapeamento do asfalto, limpeza da vegetação na faixa de domínio, implantação e manutenção de sistemas de drenagem, além da repintura completa da sinalização horizontal com instalação de dispositivos refletivos.

A decisão também prevê ajustes geométricos nas rotatórias existentes em Penápolis e a instalação de barreiras de proteção em pontos considerados de risco, como áreas com possibilidade de queda ou presença de obstáculos próximos à pista. O Ministério Público ainda ressaltou a importância de intensificar a fiscalização para coibir excesso de velocidade e sobrecarga de veículos.