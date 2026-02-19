A Santa Casa de Araçatuba divulgou nota oficial à imprensa esclarecendo o atendimento prestado ao paciente Pedro Henrique Bernado da Silva, 19 anos, morador de Birigui, vítima de politrauma após acidente de trânsito.
Segundo a instituição, o primeiro atendimento ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2026. Na ocasião, o paciente foi estabilizado hemodinamicamente, avaliado por diferentes especialidades médicas e, posteriormente, retornou ao município de origem para continuidade da assistência.
No dia 17 de fevereiro, ele voltou à Santa Casa lúcido e orientado para reavaliação clínica. Durante o atendimento, apresentou insuficiência respiratória aguda, sendo necessária intubação orotraqueal. Familiares relataram ausência de movimentos e sensibilidade abaixo do pescoço como motivo da nova procura por atendimento.
Conforme parecer do Serviço de Neurocirurgia, também emitido em 17 de fevereiro, o paciente foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à necessidade de cuidados intensivos e melhores condições clínicas para eventual abordagem cirúrgica. Foi indicada a programação de exame de ressonância magnética, condicionado, porém, à estabilização clínica prévia.
A Santa Casa esclareceu que o hospital não é proprietário de equipamento de ressonância magnética, operando por meio de serviço terceirizado. A prioridade médica estabelecida foi a estabilização do quadro antes da realização do exame, seja na própria instituição ou em unidade externa a ser eventualmente contratada.
Sobre a indisponibilidade momentânea do equipamento, o hospital informou que o módulo reconstrutor de imagens havia sido encaminhado para manutenção corretiva, com previsão de retorno em 19 de fevereiro, data em que seriam realizados testes para restabelecimento do sistema.
Durante o horário de visitas do dia 18, a equipe médica manteve diálogo com os familiares, especialmente a mãe e a irmã do paciente, prestando esclarecimentos sobre a gravidade do quadro. A possibilidade de transferência imediata para realização do exame em outro serviço foi questionada, mas os profissionais informaram que o paciente necessitava de ventilação mecânica, monitorização avançada e uso de noradrenalina — medicamento vasoativo utilizado em casos de instabilidade hemodinâmica —, caracterizando quadro crítico e potencialmente instável.
De acordo com o hospital, a remoção naquele momento representaria risco significativo à vida do paciente, motivo pelo qual não havia indicação médica para transferência.
A instituição também explicou que a realização de ressonância magnética em pacientes críticos exige condições específicas. O exame demanda permanência imóvel por período de 20 a 40 minutos e transporte fora da UTI, fatores que elevam riscos quando há ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas ou necessidade de monitorização contínua. Além disso, a sala de ressonância possui restrições quanto ao uso de determinados equipamentos, o que pode limitar intervenções imediatas em caso de instabilidade.
O Serviço de Neurocirurgia informou ainda que, nas conversas com familiares, não classificou o exame como fundamental naquele momento do tratamento. Até o momento, segundo a nota, não houve comunicação formal de urgência para realização imediata da ressonância, considerando que o quadro clínico ainda exige cuidados intensivos.
Quanto às condições técnicas, o hospital relatou que o sistema de ressonância utilizado opera há aproximadamente 15 anos e vem apresentando falhas intermitentes, especialmente relacionadas a cabos de fibra óptica e módulos do sistema, agravadas pela escassez de peças no mercado. Na semana anterior, o reconstrutor de imagens apresentou nova falha e foi encaminhado para reparo técnico.
A Santa Casa informou ainda que, em 20 de janeiro de 2026, firmou contrato com empresa terceirizada para aquisição e instalação de nova máquina de ressonância magnética, avaliada em cerca de R$ 4 milhões. O processo envolve importação, transporte e instalação especializada.
Por fim, a instituição reafirmou que todas as decisões assistenciais seguem critérios técnicos, fundamentados na segurança do paciente e nas melhores práticas médicas, permanecendo à disposição para novos esclarecimentos.
