A Santa Casa de Araçatuba divulgou nota oficial à imprensa esclarecendo o atendimento prestado ao paciente Pedro Henrique Bernado da Silva, 19 anos, morador de Birigui, vítima de politrauma após acidente de trânsito.

Segundo a instituição, o primeiro atendimento ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2026. Na ocasião, o paciente foi estabilizado hemodinamicamente, avaliado por diferentes especialidades médicas e, posteriormente, retornou ao município de origem para continuidade da assistência.

No dia 17 de fevereiro, ele voltou à Santa Casa lúcido e orientado para reavaliação clínica. Durante o atendimento, apresentou insuficiência respiratória aguda, sendo necessária intubação orotraqueal. Familiares relataram ausência de movimentos e sensibilidade abaixo do pescoço como motivo da nova procura por atendimento.