Pacientes que faltam em consultas previamente agendadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) causam prejuízos diretos ao funcionamento da Atenção Primária à Saúde (APS) em Araçatuba, dificultando o acesso de outros usuários aos atendimentos médicos.

Dados levantados pela Zatti Saúde, que atua nos serviços de atendimento em Araçatuba, a partir do sistema Assessor Público, indicam que entre junho e dezembro foram contabilizadas 12.310 faltas em consultas médicas nas UBSs. Considerando todas as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), a média mensal chega a 2.051 ausências.

O volume elevado de faltas evidencia um problema que impacta toda a rede pública. Cada consulta perdida representa um horário ocioso que poderia ser utilizado por outro paciente que aguarda na fila por atendimento.