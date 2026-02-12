Pacientes que faltam em consultas previamente agendadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) causam prejuízos diretos ao funcionamento da Atenção Primária à Saúde (APS) em Araçatuba, dificultando o acesso de outros usuários aos atendimentos médicos.
Dados levantados pela Zatti Saúde, que atua nos serviços de atendimento em Araçatuba, a partir do sistema Assessor Público, indicam que entre junho e dezembro foram contabilizadas 12.310 faltas em consultas médicas nas UBSs. Considerando todas as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), a média mensal chega a 2.051 ausências.
O volume elevado de faltas evidencia um problema que impacta toda a rede pública. Cada consulta perdida representa um horário ocioso que poderia ser utilizado por outro paciente que aguarda na fila por atendimento.
Atualmente, as agendas médicas são abertas com meses de antecedência e, em alguns casos, já possuem marcações para fevereiro, março, abril, maio e junho, reflexo da alta demanda. Quando o paciente não comparece e não comunica a unidade, perde-se a chance de reorganizar a agenda e antecipar atendimentos.
Além de prolongar o tempo de espera, o absenteísmo dificulta o planejamento das equipes, desorganiza o fluxo das unidades e reduz a eficiência do serviço de saúde.
Segundo o coordenador médico da rede, Ângelo Jacomossi, a presença do paciente é essencial para o bom funcionamento do sistema. “Quando não há comparecimento nem aviso prévio, outro paciente deixa de ser atendido. Uma simples comunicação com antecedência já contribui para melhorar o atendimento de toda a rede”, destaca.
O secretário municipal de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior, ressalta que o problema também afeta serviços estaduais, como o Ambulatório Médico de Especialidades, onde o índice de faltas ultrapassa 40%. “Estamos reforçando a orientação para que os pacientes não deixem de comparecer às consultas agendadas”, afirma.
A recomendação é que, sempre que não puder comparecer, o usuário informe a unidade com antecedência, permitindo que a vaga seja repassada a outro paciente. A colaboração da população é fundamental para garantir um sistema de saúde mais ágil, organizado e acessível a todos.
