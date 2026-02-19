19 de fevereiro de 2026
OLÍMPIA

Colisão frontal na Assis Chateaubriand deixa mulher morta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas à UPA da cidade
Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas à UPA da cidade

Uma mulher morreu em um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), esta quarta-feira (18) em Olímpia, a aproximadamente 180 km de Araçatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um dos veículos junto com outro ocupante e morreu no local. A identidade da mulher ainda não foi confirmada. O outro carro era ocupado apenas pelo motorista.

As duas pessoas que estavam com a vítima foram socorridas e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olímpia. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

