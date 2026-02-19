A família do jovem Pedro Henrique Bernardo da Silva, 19 anos, questiona atendimento médico após um grave acidente de motocicleta ocorrido na quinta-feira, 12, em Birigui.

Segundo relato da prima do paciente, Vitória Silvia, de 26 anos, Pedro retornava da igreja quando foi atingido por um veículo que teria realizado um retorno proibido e fugido sem prestar socorro. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do município, onde exames constataram fraturas na cervical, tórax e cabeça. A família foi informada de que o caso exigia cirurgia urgente e avaliação com neurologista - especialidade não disponível na cidade.

No dia seguinte, sexta, 13, o jovem foi transferido entubado e com dreno torácico para a Unidade de Emergência em Araçatuba, vinculada à Santa Casa de Araçatuba.