A família do jovem Pedro Henrique Bernardo da Silva, 19 anos, questiona atendimento médico após um grave acidente de motocicleta ocorrido na quinta-feira, 12, em Birigui.
Segundo relato da prima do paciente, Vitória Silvia, de 26 anos, Pedro retornava da igreja quando foi atingido por um veículo que teria realizado um retorno proibido e fugido sem prestar socorro. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do município, onde exames constataram fraturas na cervical, tórax e cabeça. A família foi informada de que o caso exigia cirurgia urgente e avaliação com neurologista - especialidade não disponível na cidade.
No dia seguinte, sexta, 13, o jovem foi transferido entubado e com dreno torácico para a Unidade de Emergência em Araçatuba, vinculada à Santa Casa de Araçatuba.
De acordo com os familiares, mesmo após uma parada respiratória de aproximadamente dois minutos registrada no mesmo dia, a equipe médica manteve a decisão de transferi-lo de volta para Birigui, alegando estabilidade clínica.
A transferência de retorno ocorreu no sábado, 14. Ao chegar, Pedro foi encaminhado à UTI da Santa Casa de Birigui com febre e fratura exposta envolta apenas por faixa, segundo a prima. Ele recebeu antibióticos e medicações para estabilização da pressão arterial. Após extubação, a família foi informada de que havia fratura grave na cervical com compressão da medula espinhal e necessidade urgente de avaliação neurocirúrgica.
Diante disso, na terça-feira, 17, Pedro foi novamente transferido para Araçatuba.
Aparelho quebrado e novo encaminhamento
Ainda segundo Vitória, a família foi informada de que a cirurgia poderia atrasar devido à quebra do aparelho de ressonância magnética. Conforme relatado, nesta quinta-feira, 19, Pedro deverá ser encaminhado a uma clínica particular para a realização do exame, viabilizando a avaliação cirúrgica com maior agilidade.
O jovem permanece internado na UTI, apresentando falta de ar decorrente da lesão medular e risco de sequelas permanentes, inclusive de não voltar a andar.
Mobilização política e questionamentos
Na noite dessa quarta-feira, 18, o vereador de Birigui Paulinho do Posto esteve na Santa Casa de Araçatuba buscando informações sobre o estado do paciente e possíveis providências. Segundo relatos, ele não foi atendido.
Ainda conforme apurado, uma das chefes responsáveis pelo setor teria orientado a recepcionista a informar ao parlamentar que ele deveria acionar a polícia e registrar boletim de ocorrência, alegando que naquele momento não poderia atendê-lo. A postura gerou indignação entre familiares e apoiadores.
Mais tarde, o vereador João Pedro Pugina também compareceu à unidade hospitalar. Ele participou de um momento de oração na recepção e, posteriormente, conseguiu intermediar diálogo para que a equipe médica atendesse a família, que buscava esclarecimentos sobre o quadro clínico e sobre a situação do equipamento quebrado.
Outros vereadores também se manifestaram pelas redes sociais ainda durante a noite, informando que teriam acionado o Departamento Regional de Saúde de Araçatuba (DRS) para acompanhar o caso e buscar providências junto às unidades envolvidas.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa para comentar o caso e aguarda um posicionamento oficial da unidade.
