COBRA DE 5 METROS

Sucuri gigante é flagrada perto de área urbana na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Cobra foi filmada perto de áreas urbanas; especialistas orientam cuidado
Neste fim de semna prolongado, moradores de Gastão Vidigal, região de Araçatuba, se depararam com uma sucuri de aproximadamente cinco metros nas proximidades da área urbana. O réptil foi registrado em vídeo dfd. : %#:,  enquanto se movimentava pela vegetação próxima a pessoas que filmavam a cena.

Segundo relatos da população, a cobra teria atacado um cachorro antes de ser avistada, embora essa informação não tenha sido confirmada pelo Corpo de Bombeiros ou pela Polícia Ambiental.

Após o incidente, o animal retornou à represa local sem aparentes ferimentos. Moradores tentaram conter a cobra por receio de novos ataques, mas especialistas alertam que é essencial manter distância, não tentar capturá-la e acionar equipes ambientais qualificadas para resgates desse tipo.

A sucuri é a maior espécie de cobra do Brasil e geralmente vive em regiões próximas a água, como rios, brejos e áreas alagadas. Até a última atualização, não havia informações sobre o paradeiro da serpente.

