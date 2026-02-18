Neste fim de semna prolongado, moradores de Gastão Vidigal, região de Araçatuba, se depararam com uma sucuri de aproximadamente cinco metros nas proximidades da área urbana. O réptil foi registrado em vídeo dfd. : %#:, enquanto se movimentava pela vegetação próxima a pessoas que filmavam a cena.

Segundo relatos da população, a cobra teria atacado um cachorro antes de ser avistada, embora essa informação não tenha sido confirmada pelo Corpo de Bombeiros ou pela Polícia Ambiental.

Após o incidente, o animal retornou à represa local sem aparentes ferimentos. Moradores tentaram conter a cobra por receio de novos ataques, mas especialistas alertam que é essencial manter distância, não tentar capturá-la e acionar equipes ambientais qualificadas para resgates desse tipo.