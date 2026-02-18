Um grave acidente de trânsito foi registrado à 0h05 desta quarta-feira (18), no km 6,050 do acesso SPA-607/300, conhecido como Acesso Chikazo Kitahara, em Mirandópolis.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária, por meio do batalhão com sede em Araçatuba, foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram que um VW Gol seguia no sentido da rodovia SP-300 em direção ao bairro Aliança quando, por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão Volvo VM 290.
Com o impacto, o condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.
A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia de Mirandópolis, onde serão adotadas as providências legais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.