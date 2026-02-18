18 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ACIDENTE NA RONDON

Colisão frontal deixa motorista morto em acesso da SP-300

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Rodoviária
Acidente em Mirandópolis envolveu carro e caminhão na madrugada de quarta-feira (18)
Acidente em Mirandópolis envolveu carro e caminhão na madrugada de quarta-feira (18)

Um grave acidente de trânsito foi registrado à 0h05 desta quarta-feira (18), no km 6,050 do acesso SPA-607/300, conhecido como Acesso Chikazo Kitahara, em Mirandópolis.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, por meio do batalhão com sede em Araçatuba, foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram que um VW Gol seguia no sentido da rodovia SP-300 em direção ao bairro Aliança quando, por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão Volvo VM 290.

Com o impacto, o condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia de Mirandópolis, onde serão adotadas as providências legais.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários