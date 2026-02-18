O Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, na região de Araçatuba, viveu momentos de tensão na última sexta-feira (13), quando um motim tomou conta de um dos pavilhões da unidade e mobilizou forças especiais do sistema prisional. A crise terminou com a transferência imediata de 118 detentos para outras penitenciárias do Estado.

Segundo informações apuradas, o estopim ocorreu no Raio 4, após um sentenciado se recusar a cumprir ordens de um policial penal. Ao ser comunicado de que seria retirado da cela, o preso reagiu e resistiu à determinação, exigindo a intervenção da Célula de Intervenção Rápida (CIR).

Mesmo com a presença do chefe de departamento e tentativas de negociação para uma saída pacífica, o detento manteve postura desafiadora. A tensão se agravou quando outros presos aderiram ao ato de insubordinação e montaram barricadas com colchões, bloqueando o acesso dos agentes.