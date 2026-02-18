18 de fevereiro de 2026
REGIÃO DE ARAÇATUBA

Presos erguem barricadas e atacam agentes; 118 são transferidos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Presos montaram barricadas e arremessaram objetos contra agentes; 118 detentos foram transferidos para outras unidades após entrada tática do GIR
Presos montaram barricadas e arremessaram objetos contra agentes; 118 detentos foram transferidos para outras unidades após entrada tática do GIR

O Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, na região de Araçatuba, viveu momentos de tensão na última sexta-feira (13), quando um motim tomou conta de um dos pavilhões da unidade e mobilizou forças especiais do sistema prisional. A crise terminou com a transferência imediata de 118 detentos para outras penitenciárias do Estado.

Segundo informações apuradas, o estopim ocorreu no Raio 4, após um sentenciado se recusar a cumprir ordens de um policial penal. Ao ser comunicado de que seria retirado da cela, o preso reagiu e resistiu à determinação, exigindo a intervenção da Célula de Intervenção Rápida (CIR).

Mesmo com a presença do chefe de departamento e tentativas de negociação para uma saída pacífica, o detento manteve postura desafiadora. A tensão se agravou quando outros presos aderiram ao ato de insubordinação e montaram barricadas com colchões, bloqueando o acesso dos agentes.

O que começou como um episódio isolado rapidamente se transformou em motim generalizado. Internos passaram a arremessar objetos contra os policiais penais, elevando o risco à integridade do corpo funcional e comprometendo a segurança do pavilhão.

Diante da escalada da violência, o Grupo de Intervenção Rápida (GIR) foi acionado e realizou entrada tática para retomar o controle da unidade. Após a estabilização do cenário, foram identificados os principais envolvidos na articulação do tumulto.

Como medida disciplinar e estratégica para restabelecer a ordem, 118 presos foram removidos da unidade e redistribuídos em outros estabelecimentos prisionais do Estado. A operação se estendeu até as 22h, com reforço no efetivo para evitar novos incidentes.

A Secretaria da Administração Penitenciária deverá instaurar procedimento interno para apurar responsabilidades individuais e eventuais sanções administrativas.

