O agronegócio em São Paulo alcança novos patamares, e o Noroeste do estado se consolida como um dos principais polos deste crescimento. Dados recentes da Fundação Seade, baseados na Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, mostram que a produção agrícola paulista mantém trajetória ascendente desde 2019.

No âmbito regional, a Região Administrativa (RA) de Araçatuba atingiu R$ 7,7 bilhões em Valor da Produção Agrícola (VPA) em 2025, com destaque absoluto para a cana-de-açúcar, que representa 87% do total, ou cerca de R$ 6,3 bilhões. Outro produto que se destaca na região é a Soja sendo o segundo produto mais produzido no campo com 10%. A vizinha Região de São José do Rio Preto também se sobressai, alcançando R$ 15,8 bilhões, consolidando o Noroeste paulista como motor do setor no estado.

Além da cana, São Paulo lidera a produção nacional de diversas culturas: laranja (78%), amendoim (83%) e tomate (29%). Juntas, as sete principais lavouras, cana, laranja, café, soja, milho, tomate e amendoim, correspondem a 88% de toda a riqueza gerada pelo campo paulista, refletindo o protagonismo do estado no cenário agrícola brasileiro.