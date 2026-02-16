16 de fevereiro de 2026
TRADIÇÃO

Quarta-feira de Cinzas abre a Quaresma; confira a programação

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Data marca o início da Quaresma com missas e imposição das cinzas; fiéis são convidados à conversão, ao jejum e à caridade
Data marca o início da Quaresma com missas e imposição das cinzas; fiéis são convidados à conversão, ao jejum e à caridade

A Quarta-feira de Cinzas, celebrada neste dia 18, marca oficialmente o início do Tempo da Quaresma para os católicos e mobiliza paróquias e comunidades da região de Araçatuba com uma extensa programação de missas e celebrações. A data, que antecede o período preparatório para a Páscoa, é caracterizada pelo convite à conversão, à penitência e à caridade.

Em Birigui, a Paróquia São Brás, na Vila Brasil, terá missas às 7h e às 20h. O novo vigário da paróquia é o padre Igor, recém-ordenado, que ressalta a profundidade espiritual deste tempo litúrgico vivido pela Igreja.

“A Quarta-feira de Cinzas marca o início do Tempo da Quaresma e é um dia de jejum e abstinência de carne. Ao iniciar este tempo de reflexão e penitência, a Igreja Católica propõe, a partir da imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis, a lembrança de que todos somos pó e ao pó voltaremos (cf. Gn 3,19), recordando nossa finitude e fragilidade. Por isso, é preciso buscar a conversão enquanto somos peregrinos neste mundo. Há uma realidade futura que nos espera, tendo em vista o mistério da Ressurreição de Jesus Cristo. A preparação para a vida eterna tem como exigência a busca pela reconciliação com Deus e com os irmãos, que pode ser alcançada por meio das práticas fundamentais da Quaresma: oração, penitência e caridade.”

A Quarta-feira de Cinzas é uma das datas mais significativas do calendário litúrgico da Igreja Católica. Ela marca o início da Quaresma, período de 40 dias de preparação espiritual para a Páscoa, e convida os fiéis à reflexão profunda sobre a própria vida, a conversão do coração e a vivência do Evangelho. A imposição das cinzas, tradicionalmente feitas a partir dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior, simboliza a fragilidade humana e recorda a condição passageira da vida terrena, ao mesmo tempo em que aponta para a esperança da ressurreição em Cristo. É também um dia penitencial, marcado pelo jejum e pela abstinência de carne, práticas que reforçam o compromisso com a mudança interior e com Deus.

Com o início da Quaresma, a Igreja no Brasil também dá início à Campanha da Fraternidade 2026, promovida anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Campanha da Fraternidade 2026 tem como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema bíblico “Ele veio morar entre nós” (João 1,14). A iniciativa, promovida anualmente pela CNBB durante a Quaresma e lançada oficialmente neste ano com a Quarta-feira de Cinzas, convida a Igreja e toda a sociedade a refletirem sobre o direito fundamental a uma moradia digna — um bem essencial que ainda é negado a milhões de famílias no Brasil. Inspirada no mistério da Encarnação, a campanha recorda que Deus assumiu a nossa condição humana e “morou entre nós”, fazendo-se presente especialmente nas situações de vulnerabilidade e exclusão social.

Programação de Missas e celebrações em algumas Paróquias da região:

Araçatuba