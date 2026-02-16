A Quarta-feira de Cinzas, celebrada neste dia 18, marca oficialmente o início do Tempo da Quaresma para os católicos e mobiliza paróquias e comunidades da região de Araçatuba com uma extensa programação de missas e celebrações. A data, que antecede o período preparatório para a Páscoa, é caracterizada pelo convite à conversão, à penitência e à caridade.

Em Birigui, a Paróquia São Brás, na Vila Brasil, terá missas às 7h e às 20h. O novo vigário da paróquia é o padre Igor, recém-ordenado, que ressalta a profundidade espiritual deste tempo litúrgico vivido pela Igreja.

“A Quarta-feira de Cinzas marca o início do Tempo da Quaresma e é um dia de jejum e abstinência de carne. Ao iniciar este tempo de reflexão e penitência, a Igreja Católica propõe, a partir da imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis, a lembrança de que todos somos pó e ao pó voltaremos (cf. Gn 3,19), recordando nossa finitude e fragilidade. Por isso, é preciso buscar a conversão enquanto somos peregrinos neste mundo. Há uma realidade futura que nos espera, tendo em vista o mistério da Ressurreição de Jesus Cristo. A preparação para a vida eterna tem como exigência a busca pela reconciliação com Deus e com os irmãos, que pode ser alcançada por meio das práticas fundamentais da Quaresma: oração, penitência e caridade.”