A Quarta-feira de Cinzas, celebrada neste dia 18, marca oficialmente o início do Tempo da Quaresma para os católicos e mobiliza paróquias e comunidades da região de Araçatuba com uma extensa programação de missas e celebrações. A data, que antecede o período preparatório para a Páscoa, é caracterizada pelo convite à conversão, à penitência e à caridade.
Em Birigui, a Paróquia São Brás, na Vila Brasil, terá missas às 7h e às 20h. O novo vigário da paróquia é o padre Igor, recém-ordenado, que ressalta a profundidade espiritual deste tempo litúrgico vivido pela Igreja.
“A Quarta-feira de Cinzas marca o início do Tempo da Quaresma e é um dia de jejum e abstinência de carne. Ao iniciar este tempo de reflexão e penitência, a Igreja Católica propõe, a partir da imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis, a lembrança de que todos somos pó e ao pó voltaremos (cf. Gn 3,19), recordando nossa finitude e fragilidade. Por isso, é preciso buscar a conversão enquanto somos peregrinos neste mundo. Há uma realidade futura que nos espera, tendo em vista o mistério da Ressurreição de Jesus Cristo. A preparação para a vida eterna tem como exigência a busca pela reconciliação com Deus e com os irmãos, que pode ser alcançada por meio das práticas fundamentais da Quaresma: oração, penitência e caridade.”
A Quarta-feira de Cinzas é uma das datas mais significativas do calendário litúrgico da Igreja Católica. Ela marca o início da Quaresma, período de 40 dias de preparação espiritual para a Páscoa, e convida os fiéis à reflexão profunda sobre a própria vida, a conversão do coração e a vivência do Evangelho. A imposição das cinzas, tradicionalmente feitas a partir dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior, simboliza a fragilidade humana e recorda a condição passageira da vida terrena, ao mesmo tempo em que aponta para a esperança da ressurreição em Cristo. É também um dia penitencial, marcado pelo jejum e pela abstinência de carne, práticas que reforçam o compromisso com a mudança interior e com Deus.
Com o início da Quaresma, a Igreja no Brasil também dá início à Campanha da Fraternidade 2026, promovida anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Campanha da Fraternidade 2026 tem como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema bíblico “Ele veio morar entre nós” (João 1,14). A iniciativa, promovida anualmente pela CNBB durante a Quaresma e lançada oficialmente neste ano com a Quarta-feira de Cinzas, convida a Igreja e toda a sociedade a refletirem sobre o direito fundamental a uma moradia digna — um bem essencial que ainda é negado a milhões de famílias no Brasil. Inspirada no mistério da Encarnação, a campanha recorda que Deus assumiu a nossa condição humana e “morou entre nós”, fazendo-se presente especialmente nas situações de vulnerabilidade e exclusão social.
Programação de Missas e celebrações em algumas Paróquias da região:
Araçatuba
- Catedral Nossa Senhora Aparecida: 19h30
- Capela Santa Teresinha do Menino Jesus: 18h30
- Capela Nossa Senhora das Graças: 19h30
- Paróquia São Sebastião: 19h30
- Paróquia Sant’Ana: 20h
- Paróquia São João Batista e São Judas Tadeu: 19h30
- Paróquia Santo Antônio de Pádua: 19h30
- Paróquia Bom Jesus da Lapa: 7h, 15h30 e 20h
- Paróquia Divino Espírito Santo: 20h
Birigui
- Paróquia São Brás (Vila Brasil): 7h e 20h
- Paróquia São Benedito e São Cristóvão: 19h30
- Matriz Imaculada Conceição (Centro): 7h, 15h e 19h30
Brejo Alegre
Celebração às 20h
Nova Independência
Paróquia Nossa Senhora do Bom Fim: 19h30
Gabriel Monteiro
Paróquia São Pedro: 19h30
Bento de Abreu
Paróquia Sagrado Coração de Jesus: 18h30
Valparaíso
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora: 9h e 20h
Piacatu
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.