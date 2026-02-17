Maria Aparecida da Silva, de 69 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (16) após três dias internada em estado grave. Ela havia sido vítima de atropelamento na última sexta-feira (13), em Birigui — caso que já havia sido noticiado anteriormente.

Na ocasião, segundo apurado, Maria Aparecida saiu de casa por volta das 20h30 com destino à rodoviária, onde pretendia comprar passagem para São Paulo. Durante o trajeto, ao atravessar a Rua Olívio José da Rocha, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, acabou atingida por um veículo.

Conforme informações da Polícia Militar, o motorista trafegava no sentido bairro–centro no momento do impacto. A vítima sofreu traumatismo craniano e foi socorrida ainda consciente, sendo encaminhada inicialmente ao pronto-socorro municipal. Devido à gravidade do quadro, acabou transferida para a Santa Casa de Araçatuba, em Araçatuba, onde permaneceu internada, mas não resistiu aos ferimentos.