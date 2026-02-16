O período de Carnaval provoca mudanças no funcionamento de repartições públicas, comércio e serviços essenciais em Araçatuba e Birigui. As alterações valem para a terça-feira de Carnaval (17) e para a quarta-feira de Cinzas (18), com orientações importantes para a população.

Em Araçatuba, a Prefeitura de Araçatuba decretou ponto facultativo na segunda e na terça-feira de Carnaval. O documento, assinado pelo prefeito Lucas Zanatta (PL), estabelece que os servidores municipais poderão se organizar durante o período festivo. O atendimento ao público nas repartições será retomado na quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h.

No comércio de Araçatuba, o calendário já está definido. As lojas funcionam normalmente na segunda-feira (16), permanecem fechadas na terça-feira (17) e reabrem na quarta-feira (18) em horário especial, das 12h às 18h.