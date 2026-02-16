O período de Carnaval provoca mudanças no funcionamento de repartições públicas, comércio e serviços essenciais em Araçatuba e Birigui. As alterações valem para a terça-feira de Carnaval (17) e para a quarta-feira de Cinzas (18), com orientações importantes para a população.
Em Araçatuba, a Prefeitura de Araçatuba decretou ponto facultativo na segunda e na terça-feira de Carnaval. O documento, assinado pelo prefeito Lucas Zanatta (PL), estabelece que os servidores municipais poderão se organizar durante o período festivo. O atendimento ao público nas repartições será retomado na quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h.
No comércio de Araçatuba, o calendário já está definido. As lojas funcionam normalmente na segunda-feira (16), permanecem fechadas na terça-feira (17) e reabrem na quarta-feira (18) em horário especial, das 12h às 18h.
Em Birigui, o funcionamento segue um cronograma diferente. O comércio abre normalmente na segunda-feira de Carnaval, fecha na terça-feira e retoma as atividades na quarta-feira, com atendimento das 9h às 18h. Embora o Carnaval não seja considerado uma data de grande impacto para o varejo tradicional, o período costuma movimentar outros setores da economia, como serviços, hotelaria, bares e restaurantes.
Já os bancos não têm atendimento presencial ao público na segunda e na terça-feira de Carnaval. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesses dias não haverá compensações bancárias, incluindo operações como a TED. O sistema Pix, porém, seguirá funcionando normalmente, 24 horas por dia.
O atendimento presencial nas agências bancárias será retomado na quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h, respeitando o horário habitual de fechamento de cada unidade. Agências que normalmente encerram o expediente antes das 15h iniciarão o atendimento mais cedo, garantindo pelo menos três horas de funcionamento ao público.
Os Correios também aderiram ao ponto facultativo decretado pelo governo federal e não terão expediente na segunda e na terça-feira de Carnaval. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira, a partir do meio-dia. A orientação é que os usuários priorizem os canais digitais durante o período.
