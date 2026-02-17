Uma motorista provocou um grave acidente e fugiu sem prestar socorro no fim da tarde de domingo (15), no cruzamento das avenidas Santo Antônio e Marechal Floriano, na região central de Guararapes. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e passou a ser investigada pelas autoridades.

Segundo informações apuradas, a mulher conduzia um veículo de cor escura quando teria avançado o sinal de parada obrigatória, colidindo contra uma motocicleta ocupada por um homem de 60 anos e uma criança de 7 anos. Após o impacto, ela deixou o local sem oferecer assistência às vítimas.

O motociclista sofreu luxação no ombro direito, enquanto a criança teve fraturas na perna e no pé direito. Ambos receberam atendimento inicial na Santa Casa de Guararapes e, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidos para unidades médicas em Araçatuba, onde passaram por exames e procedimentos cirúrgicos.