Uma motorista provocou um grave acidente e fugiu sem prestar socorro no fim da tarde de domingo (15), no cruzamento das avenidas Santo Antônio e Marechal Floriano, na região central de Guararapes. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e passou a ser investigada pelas autoridades.
Segundo informações apuradas, a mulher conduzia um veículo de cor escura quando teria avançado o sinal de parada obrigatória, colidindo contra uma motocicleta ocupada por um homem de 60 anos e uma criança de 7 anos. Após o impacto, ela deixou o local sem oferecer assistência às vítimas.
O motociclista sofreu luxação no ombro direito, enquanto a criança teve fraturas na perna e no pé direito. Ambos receberam atendimento inicial na Santa Casa de Guararapes e, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidos para unidades médicas em Araçatuba, onde passaram por exames e procedimentos cirúrgicos.
De acordo com a Polícia Militar, a documentação do condutor e da motocicleta estava regular. A perícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado para apuração dos fatos e responsabilização da motorista.
A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa auxiliar na identificação do veículo ou da condutora seja repassada à delegacia local. O caso segue sob investigação.
