Uma ocorrência de violência doméstica foi atendida na noite de domingo (15) no bairro Recanto Verde II, em Birigui. Segundo o relato da vítima, ela teria sido agredida pelo próprio filho dentro da residência.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para comparecer à Rua João Fiorin Padovese. No local, os policiais encontraram a mulher com lesões aparentes nos braços e nas pernas.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, onde recebeu os cuidados necessários e foi liberada em seguida. O autor das agressões foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

