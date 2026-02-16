Uma ocorrência de violência doméstica foi atendida na noite de domingo (15) no bairro Recanto Verde II, em Birigui. Segundo o relato da vítima, ela teria sido agredida pelo próprio filho dentro da residência.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para comparecer à Rua João Fiorin Padovese. No local, os policiais encontraram a mulher com lesões aparentes nos braços e nas pernas.
A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, onde recebeu os cuidados necessários e foi liberada em seguida. O autor das agressões foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
Outro caso
Na noite de domingo (15), policiais militares atenderam uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cohab Francisco Sanches Arriga, em Birigui.
No local, a vítima relatou ter sido agredida em contexto familiar, apresentando lesões aparentes, sendo socorrida e encaminhada para atendimento médico.
O autor foi localizado pela equipe policial, conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso após a ratificação da prisão pela autoridade competente.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.