Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Gilberto dos Santos Junior, 28 anos, na madrugada deste domingo (15), em Birigui. A ocorrência foi irradiada via Copom por volta das 2h22, informando colisão com vítima na avenida João Cernach, 1.000.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela via no sentido Lago da Raquete quando, defronte ao Hospital Unimed, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o canteiro central da avenida.

Equipes policiais já realizavam o primeiro atendimento quando a vítima, em estado grave, foi socorrida por uma Unidade de Resgate ao Pronto-socorro Municipal. Conforme informações médicas, Gilberto sofreu traumatismo craniano, no tórax e no abdômen, além de múltiplas fraturas pelo corpo. Há indícios de que ele possivelmente estaria sem capacete no momento do acidente.