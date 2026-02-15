15 de fevereiro de 2026
PERIGO

Jovem morre em colisão violenta no centro de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima Gilberto dos Santos Junior
Vítima Gilberto dos Santos Junior

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Gilberto dos Santos Junior, 28 anos, na madrugada deste domingo (15), em Birigui. A ocorrência foi irradiada via Copom por volta das 2h22, informando colisão com vítima na avenida João Cernach, 1.000.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela via no sentido Lago da Raquete quando, defronte ao Hospital Unimed, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o canteiro central da avenida.

Equipes policiais já realizavam o primeiro atendimento quando a vítima, em estado grave, foi socorrida por uma Unidade de Resgate ao Pronto-socorro Municipal. Conforme informações médicas, Gilberto sofreu traumatismo craniano, no tórax e no abdômen, além de múltiplas fraturas pelo corpo. Há indícios de que ele possivelmente estaria sem capacete no momento do acidente.

Apesar dos esforços da equipe de plantão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. O médico responsável pelo atendimento na emergência constatou a morte e assinou o atestado de óbito. Por essa razão, o corpo não foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), sendo liberado diretamente aos familiares para velório e sepultamento.

A perícia técnica foi acionada e, após os trabalhos de praxe, a via foi liberada, assim como a retirada da motocicleta. O veículo, que estava com a documentação regular, foi entregue ao proprietário, devidamente habilitado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da motocicleta ao retirar o veículo do local declarou não ter autorizado a utilização da motocicleta pela vítima.

O corpo de Gilberto dos Santos Junior está sendo velado no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento está marcado para as 16h deste domingo, no Cemitério da Consolação, em Birigui.

