Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Gilberto dos Santos Junior, 28 anos, na madrugada deste domingo (15), em Birigui. A ocorrência foi irradiada via Copom por volta das 2h22, informando colisão com vítima na avenida João Cernach, 1.000.
De acordo com informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela via no sentido Lago da Raquete quando, defronte ao Hospital Unimed, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o canteiro central da avenida.
Equipes policiais já realizavam o primeiro atendimento quando a vítima, em estado grave, foi socorrida por uma Unidade de Resgate ao Pronto-socorro Municipal. Conforme informações médicas, Gilberto sofreu traumatismo craniano, no tórax e no abdômen, além de múltiplas fraturas pelo corpo. Há indícios de que ele possivelmente estaria sem capacete no momento do acidente.
Apesar dos esforços da equipe de plantão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. O médico responsável pelo atendimento na emergência constatou a morte e assinou o atestado de óbito. Por essa razão, o corpo não foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), sendo liberado diretamente aos familiares para velório e sepultamento.
A perícia técnica foi acionada e, após os trabalhos de praxe, a via foi liberada, assim como a retirada da motocicleta. O veículo, que estava com a documentação regular, foi entregue ao proprietário, devidamente habilitado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da motocicleta ao retirar o veículo do local declarou não ter autorizado a utilização da motocicleta pela vítima.
O corpo de Gilberto dos Santos Junior está sendo velado no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento está marcado para as 16h deste domingo, no Cemitério da Consolação, em Birigui.
