ATROPELAMENTO

Atropelamento deixa idosa em estado gravíssimo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Vítima sofreu trauma craniano e precisou ser entubada, após acidente em cruzamento de Birigui
Uma noite marcada por tensão e apreensão em Birigui. Uma idosa foi socorrida em estado gravíssimo após ser atingida por um veículo na noite desta sexta-feira (13), no cruzamento das ruas Bento da Cruz e Olívio José da Rocha.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia pela Rua Bento da Cruz, no sentido bairro–centro, quando, ao chegar ao cruzamento, a mulher atravessou a via. O impacto não pôde ser evitado e mobilizou equipes de socorro imediatamente após o ocorrido.

A vítima chegou a ser resgatada consciente, com ferimento na região da testa. No entanto, após avaliação no Pronto-socorro Municipal, o quadro clínico se agravou. A equipe médica informou que a idosa sofreu trauma craniano, foi entubada e apresentava estado considerado gravíssimo, com transferência prevista para a Santa Casa de Araçatuba.

O local do acidente foi isolado para preservação de provas e, após contato com o delegado plantonista, a perícia técnica foi acionada para os levantamentos necessários, liberando a via em seguida.

O motorista permaneceu no local durante todo o atendimento. Conforme apurado, ele possui habilitação regular e o veículo estava com a documentação em dia. Após o registro da ocorrência, foi liberado.

