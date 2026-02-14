Uma noite marcada por tensão e apreensão em Birigui. Uma idosa foi socorrida em estado gravíssimo após ser atingida por um veículo na noite desta sexta-feira (13), no cruzamento das ruas Bento da Cruz e Olívio José da Rocha.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia pela Rua Bento da Cruz, no sentido bairro–centro, quando, ao chegar ao cruzamento, a mulher atravessou a via. O impacto não pôde ser evitado e mobilizou equipes de socorro imediatamente após o ocorrido.
A vítima chegou a ser resgatada consciente, com ferimento na região da testa. No entanto, após avaliação no Pronto-socorro Municipal, o quadro clínico se agravou. A equipe médica informou que a idosa sofreu trauma craniano, foi entubada e apresentava estado considerado gravíssimo, com transferência prevista para a Santa Casa de Araçatuba.
O local do acidente foi isolado para preservação de provas e, após contato com o delegado plantonista, a perícia técnica foi acionada para os levantamentos necessários, liberando a via em seguida.
O motorista permaneceu no local durante todo o atendimento. Conforme apurado, ele possui habilitação regular e o veículo estava com a documentação em dia. Após o registro da ocorrência, foi liberado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.