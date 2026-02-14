Uma noite marcada por tensão e apreensão em Birigui. Uma idosa foi socorrida em estado gravíssimo após ser atingida por um veículo na noite desta sexta-feira (13), no cruzamento das ruas Bento da Cruz e Olívio José da Rocha.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia pela Rua Bento da Cruz, no sentido bairro–centro, quando, ao chegar ao cruzamento, a mulher atravessou a via. O impacto não pôde ser evitado e mobilizou equipes de socorro imediatamente após o ocorrido.

A vítima chegou a ser resgatada consciente, com ferimento na região da testa. No entanto, após avaliação no Pronto-socorro Municipal, o quadro clínico se agravou. A equipe médica informou que a idosa sofreu trauma craniano, foi entubada e apresentava estado considerado gravíssimo, com transferência prevista para a Santa Casa de Araçatuba.