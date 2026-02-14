Em meio à preocupação com a circulação da dengue, profissionais da rede pública de Birigui participaram de uma capacitação voltada ao manejo clínico da doença. A atualização foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Vigilância Epidemiológica, e realizada no Salão Nobre da Santa Casa do município.

O treinamento foi conduzido por médico infectologista da instituição e reuniu profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e no Pronto-Socorro. A atividade teve como objetivo aprimorar a preparação das equipes para identificar, avaliar e conduzir casos suspeitos ou confirmados, sobretudo em períodos de maior incidência da doença.

Preparo

Durante o encontro, foram discutidos protocolos clínicos, critérios de identificação de sintomas, métodos de confirmação laboratorial e classificação de risco dos pacientes. Também entraram na pauta a realização da prova do laço, orientações sobre vacinação e informações sobre os quatro sorotipos do vírus da dengue, que apresentam características distintas e podem provocar reinfecções ao longo da vida.