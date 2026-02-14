A Prefeitura de Birigui ampliou a estrutura de atendimento no trânsito com a aquisição de dois veículos zero quilômetro destinados à Secretaria de Mobilidade Urbana. Compradas com recursos próprios, as viaturas representam investimento de R$ 355,4 mil e devem entrar em operação assim que o processo de emplacamento for concluído.
Com características técnicas voltadas ao serviço público, os automóveis são os primeiros adquiridos exclusivamente para atuar como viaturas nas ações de trânsito da cidade, reforçando o suporte operacional nas ruas.
Estrutura
Os veículos foram entregues já identificados e equipados com dispositivos de sinalização luminosa, sirenes de alta potência e sistema de radiocomunicação. A estrutura permitirá apoio em serviços de implantação e manutenção de sinalização viária, interdições de vias, acompanhamento de eventos, trabalhos em semáforos e campanhas educativas.
A expectativa da administração municipal é que o reforço na frota contribua para maior organização do tráfego e amplie a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres.
Planejamento
A compra faz parte das metas estabelecidas no Plano Viário do município, iniciativa que prevê investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos e ações educativas voltadas ao trânsito. O cronograma inclui outras medidas planejadas para fortalecer a mobilidade urbana ao longo da gestão.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.