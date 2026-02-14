A Prefeitura de Birigui ampliou a estrutura de atendimento no trânsito com a aquisição de dois veículos zero quilômetro destinados à Secretaria de Mobilidade Urbana. Compradas com recursos próprios, as viaturas representam investimento de R$ 355,4 mil e devem entrar em operação assim que o processo de emplacamento for concluído.

Com características técnicas voltadas ao serviço público, os automóveis são os primeiros adquiridos exclusivamente para atuar como viaturas nas ações de trânsito da cidade, reforçando o suporte operacional nas ruas.

Estrutura

Os veículos foram entregues já identificados e equipados com dispositivos de sinalização luminosa, sirenes de alta potência e sistema de radiocomunicação. A estrutura permitirá apoio em serviços de implantação e manutenção de sinalização viária, interdições de vias, acompanhamento de eventos, trabalhos em semáforos e campanhas educativas.