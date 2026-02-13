Uma grande mobilização das forças de segurança marcou a tarde desta sexta-feira (13) em Birigui com a deflagração da Operação Birigui Mais Segura. Em uma ação coordenada, a Polícia Civil do Estado de São Paulo reuniu equipes das quatro unidades do município — Delegacia Sede, 1º e 2º Distritos Policiais e Delegacia de Defesa da Mulher — com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) do Deic de Araçatuba e da Guarda Civil Municipal.
Ao todo, o contingente contou com 32 policiais civis e 18 guardas municipais, que ocuparam pontos estratégicos da cidade em uma ofensiva voltada ao enfrentamento da criminalidade. O principal foco foi a região da Vila Bandeirante e áreas adjacentes, consideradas prioritárias no mapeamento das forças de segurança.
Durante a operação, foram realizadas incursões, abordagens e fiscalizações em locais suspeitos, incluindo ferros-velhos e pontos apontados como de concentração para consumo e comércio de entorpecentes. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas, coibir a receptação e ampliar a presença preventiva do poder público.
Como resultado, objetos de interesse investigativo foram apreendidos e pessoas suspeitas de ligação com crimes recentes foram conduzidos para averiguação na delegacia. O material recolhido e os depoimentos passam agora a integrar investigações em andamento, contribuindo para o avanço de inquéritos policiais.
De acordo com as autoridades, a operação reforça a importância da integração entre forças estaduais e municipais no enfrentamento à criminalidade. A estratégia conjunta deve ser mantida com novas ações previstas em outras regiões da cidade, buscando fortalecer a sensação de segurança e a presença do Estado junto à população.
