Uma grande mobilização das forças de segurança marcou a tarde desta sexta-feira (13) em Birigui com a deflagração da Operação Birigui Mais Segura. Em uma ação coordenada, a Polícia Civil do Estado de São Paulo reuniu equipes das quatro unidades do município — Delegacia Sede, 1º e 2º Distritos Policiais e Delegacia de Defesa da Mulher — com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) do Deic de Araçatuba e da Guarda Civil Municipal.

Ao todo, o contingente contou com 32 policiais civis e 18 guardas municipais, que ocuparam pontos estratégicos da cidade em uma ofensiva voltada ao enfrentamento da criminalidade. O principal foco foi a região da Vila Bandeirante e áreas adjacentes, consideradas prioritárias no mapeamento das forças de segurança.

Durante a operação, foram realizadas incursões, abordagens e fiscalizações em locais suspeitos, incluindo ferros-velhos e pontos apontados como de concentração para consumo e comércio de entorpecentes. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas, coibir a receptação e ampliar a presença preventiva do poder público.