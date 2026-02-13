A Prefeitura de Birigui informou que realiza nesta sexta-feira, dia 13, um serviço de manutenção na Estação de Captação de Água Bruta, localizada no Ribeirão Baixotes. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos por volta das 15h.
Durante a intervenção, tanto a captação quanto o tratamento de água ficam temporariamente suspensos, o que pode comprometer o abastecimento em grande parte do município, especialmente nos setores Sul e Norte, áreas que concentram quase metade da cidade.
De acordo com a administração municipal, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente atuam na limpeza dos crivos das adutoras, equipamentos responsáveis pela macrofiltragem da água bruta que segue para as bombas centrífugas e, posteriormente, para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Esses dispositivos têm papel fundamental na proteção das bombas durante a operação.
Enquanto a estação permanecer parada, a Prefeitura orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente, evitando desperdícios para não agravar o desabastecimento. Imóveis que contam com caixa-d’água em conformidade com as normas técnicas tendem a não sentir os impactos da interrupção.
Bairros afetados
Setor Sul:
Residencial Capuano, Novo Jardim Stábile, Vila Izabel Marin, Jardim Jussara Maria, Jardim Toselar e adjacências, Jardim Vista Alegre, Vila Angélica, Parque São Vicente e adjacências, Jardim Bolelli, Bosque da Saúde, Vila Germano, Vila Guarujá, Residencial Manuela, Jardim Guaporé, Residencial Alvorada, Jardim Tangará, São Cristóvão, Jardim Vale do Sol, Residencial Lalucce, Pedro Marin Berbel, Eurico Caetano, Parque das Árvores, Jardim do Trevo, Colinas Park I, Colinas II e Alto do Colinas.
Setor Norte:
Portal da Pérola I, II e III, Candeias, Residencial São José, Recanto Verde, Residencial Santa Luzia, Acapulco, Atenas, Margareth Vargas, Dom Pedro, João Crevelaro, Mônaco, Jardim Popi, Parque Residencial América, Flamengo, Parque das Nações, Parque Residencial Nelson Calixto, Jardim São Braz, Jardim Silvares, São Conrado, Monte Líbano, Residencial Prefeito Mario Crem dos Santos, Tereza Maria Barbieri, Vila Moimás, Jardim Paraíso, Vila Xavier, Cidade Jardim, Vila Giampietro e Quemil.
