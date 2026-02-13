A Prefeitura de Birigui informou que realiza nesta sexta-feira, dia 13, um serviço de manutenção na Estação de Captação de Água Bruta, localizada no Ribeirão Baixotes. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos por volta das 15h.

Durante a intervenção, tanto a captação quanto o tratamento de água ficam temporariamente suspensos, o que pode comprometer o abastecimento em grande parte do município, especialmente nos setores Sul e Norte, áreas que concentram quase metade da cidade.

De acordo com a administração municipal, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente atuam na limpeza dos crivos das adutoras, equipamentos responsáveis pela macrofiltragem da água bruta que segue para as bombas centrífugas e, posteriormente, para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Esses dispositivos têm papel fundamental na proteção das bombas durante a operação.