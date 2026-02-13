13 de fevereiro de 2026
PAIS ASSUSTADOS

Surto de virose suspende aulas e água passa por análise em escola

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
A hipótese de intoxicação alimentar foi considerada improvável; investigações concentram-se na água
Um surto de virose levou à suspensão temporária das atividades em uma escola municipal de Macaubal, a aproximadamente 60 km de Araçatuba. A interrupção das aulas foi anunciada pela prefeitura na quarta-feira (11) e seguirá até esta sexta-feira (13), enquanto autoridades sanitárias apuram a origem dos casos.

Como parte da investigação, o serviço municipal de água e esgoto realizou a coleta de amostras para análise laboratorial. O material foi encaminhado para exames na unidade do Instituto Adolfo Lutz, em São José do Rio Preto. Também foram recolhidas amostras biológicas de pacientes para identificar qual vírus está circulando.

A maior concentração de registros ocorreu na EMEI Prof. Octávio Dezan Sobrinho, que atende cerca de 144 crianças de até 5 anos. Na unidade, aproximadamente 50 estudantes apresentaram sintomas como vômito e febre.

Sobre a alimentação escolar, a administração municipal informou que a merenda é preparada por empresa terceirizada que também fornece refeições para outra escola. Como não houve casos nessa segunda unidade, a hipótese de intoxicação alimentar foi considerada improvável.

