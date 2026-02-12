Uma operação realizada pela Polícia Militar entre a quarta-feira (11) e a madrugada desta quinta-feira (12) terminou com a captura de quatro foragidos da Justiça em cidades da área de atuação do Comando de Policiamento do Interior-10 (CPI-10).

As prisões ocorreram por meio de ações do efetivo do 2º BPM/I, 28º BPM/I e 12º BAEP, que localizaram e detiveram procurados nas cidades de Andradina, Araçatuba, Auriflama e Birigui.

De acordo com a corporação, os mandados judiciais estavam ligados a crimes considerados graves, incluindo homicídio, tráfico de drogas, extorsão e violência doméstica. Após a abordagem e confirmação das ordens judiciais, todos os capturados foram conduzidos às respectivas Delegacias de Polícia Judiciária, onde passaram pelos procedimentos cartorários e permaneceram presos à disposição da Justiça.