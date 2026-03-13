A Prefeitura de Araçatuba confirmou, por meio de nota oficial, uma reformulação no primeiro escalão do governo municipal. A decisão partiu do prefeito Lucas Zanatta, que optou por promover alterações estratégicas em três secretarias da administração.

As mudanças envolvem as pastas de Saúde, Planejamento e Assistência Social. Os atuais responsáveis pelos setores deixarão os cargos nos próximos dias, após a formalização das exonerações no Diário Oficial do Município. A Secretaria de Saúde era comandada pelo médico Daniel Martins Ferreira Júnior; a Assistência Social, pela psicóloga Mariane Fornaggeiro; e o Planejamento, pelo engenheiro civil Sandro Cubas.

No comunicado, o chefe do Executivo municipal ressaltou o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos secretários que se despedem das funções. Segundo a nota, a gestão agradece a dedicação, o empenho técnico e a contribuição prestada durante o período em que estiveram à frente das respectivas áreas.