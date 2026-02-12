A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (12) no bairro Araçatuba G, em Araçatuba. A prisão foi realizada por equipes do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), durante patrulhamento preventivo em uma região já conhecida pela intensa movimentação relacionada ao comércio de entorpecentes.

Os policiais flagraram a negociação de drogas e realizaram a abordagem do suspeito. Em seguida, foi feita a vistoria no imóvel ligado à ocorrência, onde foram encontrados diversos entorpecentes e materiais utilizados no tráfico.

No local, os militares apreenderam seis tijolos de maconha, que totalizaram 3,176 quilos, além de outros oito tijolos da droga conhecida como “dry”, somando 4,116 quilos. Também foram localizadas 38 porções de cocaína, 12 porções de maconha, três balanças de precisão e a quantia de R$ 175 em dinheiro.