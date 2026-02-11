Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico interestadual de drogas na noite dessa terça-feira (10), após a Polícia Militar localizar uma grande quantidade de entorpecentes em um hotel situado na região central de Araçatuba.

A ação teve início depois que o Copom recebeu uma denúncia informando que uma hóspede estaria armazenando drogas em um dos quartos do estabelecimento, localizado na rua Olavo Bilac. Com as informações repassadas, os policiais se deslocaram até o local e, com o apoio do recepcionista, identificaram o apartamento indicado.

No quarto, a mulher foi abordada e, durante a conversa com os policiais, admitiu que transportava entorpecentes. Durante a vistoria, os PMs encontraram duas malas contendo 36 tabletes de maconha, que, após pesagem, totalizaram aproximadamente 35,4 quilos da droga.