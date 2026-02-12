A Polícia Militar de Araçatuba prendeu, na terça-feira (10), um rapaz de 21 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos cerca de 2,5 quilos de cocaína, parte significativa localizada em um imóvel apontado como ponto de preparo e armazenamento de entorpecentes, no bairro São José.
A ocorrência foi registrada por uma equipe da Força Tática que realizava patrulhamento pela região, após receber informações de que o suspeito estaria atuando na venda de drogas no varejo. A denúncia indicava ainda que ele seria responsável por uma residência na rua Américo Paulino, utilizada como chamada “casa bomba”.
Durante as diligências, os policiais visualizaram o investigado conversando com o ocupante de um veículo, no cruzamento das ruas Alfredo Chanteli e Fundador Paulino Gatto. Ao notar a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e detido.
Na abordagem, os militares localizaram 55 porções de cocaína, R$ 551 em dinheiro e um telefone celular em chamada viva-voz, no qual terceiros alertavam sobre a movimentação policial no bairro.
O jovem foi levado ao plantão policial junto com todo o material apreendido. Após prestar depoimento, permaneceu preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Ele deve responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas.
