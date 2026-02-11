11 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ICÉM

Pescador de 56 anos desaparecido é achado morto no Rio Turvo

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
José Mendonça Neto estava desaparecido desde domingo (8), quando saiu para pescar e não retornou para casa.
José Mendonça Neto estava desaparecido desde domingo (8), quando saiu para pescar e não retornou para casa.

O corpo de um pescador de 56 anos foi encontrado na tarde de terça-feira (10) no Rio Turvo, em Icém, a aproximadamente 180 km de Araçatuba. Ele estava desaparecido havia dois dias.

De acordo com o boletim de ocorrência, José Mendonça Neto saiu de casa na manhã de domingo (8) para pescar e não voltou, o que gerou preocupação entre familiares. Diante da ausência de contato, a família acionou o Corpo de Bombeiros para iniciar as buscas.

Durante as diligências às margens do rio, foram localizados pertences da vítima. O corpo foi encontrado após dois dias de procura na região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários