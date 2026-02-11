O corpo de um pescador de 56 anos foi encontrado na tarde de terça-feira (10) no Rio Turvo, em Icém, a aproximadamente 180 km de Araçatuba. Ele estava desaparecido havia dois dias.

De acordo com o boletim de ocorrência, José Mendonça Neto saiu de casa na manhã de domingo (8) para pescar e não voltou, o que gerou preocupação entre familiares. Diante da ausência de contato, a família acionou o Corpo de Bombeiros para iniciar as buscas.

Durante as diligências às margens do rio, foram localizados pertences da vítima. O corpo foi encontrado após dois dias de procura na região.