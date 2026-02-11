11 de fevereiro de 2026
DEU RUIM

Homem invade comércio e cai de 5 metros ao tentar fugir

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito com antecedentes por roubo e furto foi detido pela PM dentro de loja no centro de Birigui
Uma tentativa de furto mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (11) no Centro de Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 8h15 em um estabelecimento comercial na rua Siqueira Campos, após acionamento do Copom que indicava, inicialmente, um roubo em andamento.

Ao chegar ao local, policiais entraram na loja e localizaram o suspeito escondido na área de estoque, nos fundos do comércio. Ele foi abordado e submetido à revista pessoal, porém nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Durante a vistoria, os agentes identificaram sinais da tentativa de fuga, como marcas de mãos e pés nas paredes. No telhado, foi encontrado um objeto improvisado - um rodo com pedaços de alumínio - possivelmente utilizado para auxiliar na escalada. Também foi constatada a quebra de uma prateleira de alumínio, que teria cedido quando o indivíduo caiu de uma altura aproximada de cinco metros.

O homem apresentava lesões nas costas, braços e pernas em decorrência da queda, sendo oferecido atendimento médico, que foi recusado. Segundo a polícia, ele possui antecedentes pelos crimes de roubo e furto.

O suspeito e uma testemunha foram encaminhados ao Distrito Policial Central, onde a ocorrência foi registrada como furto tentado. Após serem ouvidos, ambos foram liberados pela autoridade policial.

