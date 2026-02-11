Uma tentativa de furto mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (11) no Centro de Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 8h15 em um estabelecimento comercial na rua Siqueira Campos, após acionamento do Copom que indicava, inicialmente, um roubo em andamento.

Ao chegar ao local, policiais entraram na loja e localizaram o suspeito escondido na área de estoque, nos fundos do comércio. Ele foi abordado e submetido à revista pessoal, porém nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Durante a vistoria, os agentes identificaram sinais da tentativa de fuga, como marcas de mãos e pés nas paredes. No telhado, foi encontrado um objeto improvisado - um rodo com pedaços de alumínio - possivelmente utilizado para auxiliar na escalada. Também foi constatada a quebra de uma prateleira de alumínio, que teria cedido quando o indivíduo caiu de uma altura aproximada de cinco metros.