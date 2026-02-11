A colisão entre uma motocicleta e um automóvel deixou um homem ferido na noite dessa terça-feira (10), no cruzamento das ruas Shigero Sakai e Olga Barbosa de Castro, no bairro Jandaia, em Birigui.
De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, o acidente foi comunicado via Copom por volta das 19h30. Quando a equipe chegou ao local, constatou que o condutor da motocicleta - um homem - já havia sido socorrido por uma Unidade de Resgate e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal.
A vítima apresentava escoriações leves no joelho e no cotovelo, recebeu atendimento médico, foi medicada e liberada. Já o motorista do carro, um Chevrolet Prisma prata, não sofreu ferimentos.
Os veículos envolvidos tiveram danos consideráveis. A motocicleta Shineray Storm 200 apresentou roda dianteira rachada, farol quebrado, retrovisor danificado e avarias na carenagem. O automóvel teve para-brisa trincado, airbags acionados, além de danos na roda e na porta traseira esquerda.
A Polícia Militar solicitou perícia, mas a autoridade policial de plantão dispensou a análise técnica, liberando o local e os veículos.
Durante a ocorrência, foi constatado que a motocicleta não possuía emplacamento, pois havia sido adquirida no mesmo dia. Diante da irregularidade e com base na Resolução nº 911/2022 do Contran, o veículo foi removido ao pátio e foi lavrado auto de infração por falta de registro.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.